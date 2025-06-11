تصاعد عمليات المقاومة في خان يونس وخسائر مباشرة في صفوف الاحتلال

في تصعيد ميداني جديد، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن قنص جندي صهيوني ببندقية "الغول" القسامية المتطورة، وذلك في منطقة السناطي شرق بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وقد رصد مجاهدو القسام هبوط طائرة مروحية إسرائيلية في مكان العملية لإخلاء الجندي المصاب، في مشهد يؤكد دقة الرصد والمباغتة.

وبالتزامن مع ذلك، أكدت وسائل إعلام عبرية وقوع إصابتين متوسطتين في صفوف جنود الجيش الإسرائيلي بنيران قناصة في خان يونس، فيما شوهدت مروحيات إسرائيلية تهبط في مستشفيي "تل هشومير" و"بلينسون"، في إطار نقل الجرحى القادمين من قطاع غزة.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن تنفيذ استهداف دقيق لقوة مشاة إسرائيلية شرق خان يونس بعبوة مضادة للأفراد، أعقبه قصف مدفعي مركز بقذائف الهاون على موقع العملية، ما أدى إلى تحقيق إصابات مباشرة في صفوف العدو.

كما أكدت سرايا القدس أنها تمكنت من تدمير آلية عسكرية إسرائيلية في محيط فلل الزعاربة بمنطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس، ما يعكس استمرار المقاومة في استنزاف الاحتلال وتكبيده خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

وتشهد محاور القتال في جنوب القطاع، خصوصاً شرق خان يونس، اشتداداً في العمليات الهجومية للمقاومة الفلسطينية، وسط تصاعد القلق في الأوساط العسكرية الإسرائيلية من حجم الخسائر واتساع رقعة الاشتباك.