أبرز القادة والعلماء الإيرانيين الذين قتلوا في الهجوم "الإسرائيلي"

أعلن المرشد الإيراني علي خامئني ووسائل إعلام إيرانية مقتل عدد من القادة والعلماء في الهجوم الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة على إيران، وأكد خامئني أن خلفاءهم وزملاءهم سيستأنفون مهامهم فورا.

وقال الجيش الإيراني إن القوات المسلحة والحرس الثوري يخوضان حاليا معارك في سماء البلاد سيتم الإعلان عن نتائجها لاحقا.

ونقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤول إسرائيلي أنه تم استهداف العديد من كبار القادة العسكريين الإيرانيين وكبار العلماء النوويين.

كما أفاد موقع والا الإسرائيلي عن مصادر أمنية بوجود احتمال كبير بتصفية هيئة الأركان الإيرانية بما فيها رئيس الأركان وعلماء ذرة في الضربة.

وهؤلاء أبرز القادة والعلماء الإيرانيين الذين تم الإعلان عن مقتلهم خلال الهجوم الإسرائيلي حتى الآن:

1- قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي.

قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي (رويترز-أرشيف)

2- رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري.

رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري (الجزيرة-أرشيف)

3- قائد مقر خاتم الأنبياء العسكري اللواء غلام علي رشيد.

قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي اللواء غلام علي رشيد (الصحافة الإيرانية-أرشيف)

4- أستاذ الهندسة النووية أحمد رضا ذو الفقاري.

5- العالم النووي مهدي طهرانجي.

6- العالم النووي فريدون عباسي.

كما نقلت وسائل إعلام إيرانية ما وصفتها بالتقارير غير المؤكدة عن اغتيال رئيس جامعة "آزاد" الإسلامية محمد مهدي طهرانجي، وإصابة علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني في الهجوم الإسرائيلي ونقله للمستشفى في حالة حرجة.

المصدر: الجزيرة + وكالات