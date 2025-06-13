"التجمع الوطني للقبائل والعشائر" يدعو لتوحيد الصف الثوري ومواجهة الفوضى



وجّه التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية في قطاع غزة نداءً عاجلاً إلى أبناء الشعب الفلسطيني، داعياً إلى الالتفاف حول "الشرعية الثورية" في مواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي، وما وصفه بمحاولات إشاعة الفوضى والفتنة داخل المجتمع الغزي.

وأكد التجمع في بيان وصل "الرسالة نت" أن الاحتلال يسعى من خلال أدواته إلى تمزيق النسيج الاجتماعي الفلسطيني وزرع الفلتان الأمني، في ظل استمرار العدوان العسكري المتوحش ضد المدنيين والبنية المجتمعية، مشيراً إلى أن هذه السياسات تستهدف النيل من عزيمة الشعب الفلسطيني ووحدته الداخلية.

ودعا البيان أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع إلى ضبط النفس، وعدم الانجرار إلى تطبيق القانون باليد أو الاستجابة لما وصفه بـ"شريعة الغاب" التي يُخطّط لها في الخفاء من قبل أعداء القضية، مشدداً على ضرورة التماسك المجتمعي والاحتكام إلى القانون.

وطالب التجمع الجهات الأمنية والقضائية في غزة بالإسراع في تشكيل محكمة ثورية تختص بالنظر في قضايا الدماء والقتل، من أجل تحقيق العدالة وردع الخارجين عن القانون.

كما دعا العشائر والعائلات التي تورط بعض أبنائها في جرائم قتل إلى تسليمهم للجهات المختصة، داعياً في المقابل العائلات المفجوعة بعدم أخذ الحق باليد، حقناً للدماء وتفادياً لمخططات الاحتلال التي تستهدف إشعال الفتنة الداخلية.

وأكد البيان ضرورة تنفيذ أحكام المحكمة الثورية بشكل عاجل وفعّال، تحقيقاً للعدالة ووفاءً لدماء الشهداء، محمّلاً الجهات المختصة المسؤولية الدينية والوطنية في هذا السياق.

واختتم التجمع بيانه بالتأكيد على أن وحدة الصف الوطني والاحتكام للعقل والقانون هو الطريق الوحيد لمواجهة الاحتلال ومخططاته، قائلاً: "العزة والنصر لشعبنا".