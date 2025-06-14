المكتب الإعلامي الحكومي: الاحتلال يقطع الاتصالات والإنترنت للمرة التاسعة في غزة

نوه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان صحفي رقم (869) صدر اليوم السبت، إلى أن الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل ارتكاب جريمة قطع الاتصالات والإنترنت بشكل متعمد، حيث تم تنفيذ هذه الممارسات للمرة التاسعة منذ بدء العدوان الوحشي على القطاع.

وأشار البيان إلى أن هذه الانقطاعات المتكررة تهدف إلى عزل قطاع غزة عن العالم الخارجي، وتعميق الكارثة الإنسانية التي يعيشها أكثر من 2.4 مليون فلسطيني، عبر حرمانهم من وسائل التواصل الأساسية، وتعطيل عمل الطواقم الطبية والإغاثية.

ودعا المكتب الإعلامي المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، بما فيها الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات، إلى التدخل العاجل لإعادة خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل مستقر ودائم، مشدداً على أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وحمّل البيان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء، محذراً من استمرار الصمت الدولي والتواطؤ مع هذه السياسات الفاشية.