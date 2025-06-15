جيش الاحتلال يعترف بمقتل جندي خلال معارك مع المقاومة بغزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل أحد جنوده في معركة مع المقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

وبحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال، فإن الجندي القتيل هو الرقيب أول (احتياط) نوعام شيمش، البالغ من العمر 21 عامًا، وهو قائد فصيلة في كتيبة شمشون (92) التابعة للواء كفير.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد أشارت، في وقت سابق، إلى مقتل جندي وإصابة آخر بجروح حرجة جدًا جراء حدث أمني في غزة.

وفي سياق متصل، اعترف جيش الاحتلال يوم الأربعاء الماضي بإصابة 4 جنود خلال اشتباكين منفصلين مع مقاومين في خانيونس جنوب القطاع. كما ذكرت مصادر عبرية أن ضابطًا أصيب "بنيران صديقة" في رفح.

تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية تصعيد عملياتها ضد قوات الاحتلال التي تواصل توغلها في عدة مناطق داخل قطاع غزة.