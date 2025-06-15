الاحتلال يغلق المسجد الأقصى لليوم الثالث ويمنع المصلين من الوصول إليه

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثالث على التوالي، إغلاق المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة أمام المصلين، متذرعة بالأوضاع الأمنية المتوترة.

ويأتي هذا الإغلاق التعسفي الذي بدأ منذ فجر الجمعة بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على إيران، حيث أغلقت قوات الاحتلال أبواب المسجد الأقصى بالكامل، إلى جانب الحرم الإبراهيمي في الخليل، مانعة الفلسطينيين من أداء صلواتهم فيهما.

وعلى الأرض، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها في القدس المحتلة، حيث أغلقت الطرق الرئيسية، وأقامت الحواجز في محيط البلدة القديمة، ومنعت الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى، مغلقة جميع أبوابه أمام المصلين.

ويُعد هذا الإغلاق الأول للمسجد الأقصى بقرار تعسفي منذ جائحة كورونا، فيما اعتبرت مصادر مقدسية هذا الإجراء تصعيدًا خطيرًا ضمن محاولات الاحتلال لتغيير الواقع الديني في المسجد، في ظل أخطر مراحل التهويد التي تشهدها القدس المحتلة.