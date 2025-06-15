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12 شهيدًا وعشرات الإصابات بنيران الاحتلال قرب نقاط توزيع المساعدات في قطاع غزة

12 شهيدًا وعشرات الإصابات بنيران الاحتلال قرب نقاط توزيع المساعدات في قطاع غزة
12 شهيدًا وعشرات الإصابات بنيران الاحتلال قرب نقاط توزيع المساعدات في قطاع غزة

الرسالة نت

استشهد 12 فلسطينيًا وأُصيب العشرات بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بقطاع غزة قرب نقاط توزيع المساعدات الإنسانية.

وشهد مستشفى العودة بالنصيرات وصول 3 شهداء جراء استهداف مجموعة من المواطنين قرب محور نتساريم وسط القطاع، فيما أصيب العشرات في منطقة التوام شمالي القطاع إثر قصف استهدف نقطة لتوزيع المساعدات.

وفي رفح، أفادت مصادر طبية بوصول شهيدين وأكثر من 50 إصابة إلى مستشفى الصليب الأحمر بعد إطلاق النار عليهم غرب المدينة، بينما استشهد 7 مواطنين في منطقتي التوام وبيت لاهيا شمال غزة نتيجة نيران الاحتلال.

هذا التصعيد يأتي في سياق محاولات الاحتلال لفرض مزيد من الضغط على سكان القطاع المحاصر، في ظل ظروف إنسانية مأساوية.

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