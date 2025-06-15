الاحتلال يُصدر ويُجدد أوامر "الإداري" بحق 93 معتقلًا

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 93 معتقلًا من الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت الهيئة والنادي في بيان مشترك يوم الأحد، أن الاحتلال يواصل التصعيد من جريمة الاعتقال الإداري، إذ بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى بداية حزيران/يونيو الجاري (3562).

وذكرا أن قائمة أسماء المعتقلين الذين صُدرت أوامر اعتقال إداري بين جديدة وتجديد، هم:

1. أحمد محمد سميح صمادي-قباطية-4 شهور

2. بسام عبدالله مطلق السعدي-جنين-5 شهور ونصف

3. مصطفى حمزة خليل ربيع-أبو ديس-6 شهور

4. عبد الله هاشم محمد مقدساوي-بروقين-3 شهور ونصف

5. عميد سائد محمود صرص-مخيم عسكر-5 شهور

6. أربكان محمد عبد الحي قلقيلية-4 شهور

7. جهاد طاهر يوسف أبو سعيد-جبع-5 شهور ونصف

8. حازم فتحي محمد قرعاوي-نور الشمس-5 شهور ونصف

9. خالد شادي خالد نعيرات-ميثلون-4 شهور

10. يوسف محمد إبراهيم بدويه-جنين-4 شهور

11. نائل خميس عمر عيسى-عجول-4 شهور

12. محمد وائل محمد الفرارجه-مخيم الدهيشة-4 شهور

13. محمد عماد فايز عباهره-جنين-4 شهور

14. محمود خليل يوسف السعدي-جنين-4 شهور

15. نضال حموده محمد صالح-قباطية-6 شهور

16. سرحان محمود محمد سرحان-مخيم الفارعة-6 شهور

17. عدي فضل محمد أولاد محمد-دورا-3 شهور

18. عدي عصام محمد قاسم-نور الشمس-4 شهور

19. علي سعيد علي بعران-بيت امر-3 شهور

20. فادي هاني صالح حجازي-يمون-3 شهور

21. ثائر محمود سعيد أحمد بدويه-جنين-4 شهور

22. أدهم رفيق محمد شواهنه4 شهور

23. لطفي نمر لطفي حامد-سلواد-6 شهور

24. محمود سلامه أحمد أبو القراية-مخيم الفارعة-6 شهور

25. صالح رزق محمد شافعي-4 شهور

26. رامي ناصر عبد رجبي-6 شهور

27. ريان أحمد سليمان استيتي-جنين-3 شهور

28. إبراهيم لبيب محمود نواصره-رحمه-4 شهور ونصف

29. أحمد ربحي عوده خضر-بيت لحم-4 شهور

30. امير عصام محمد عوده-طولكرم-5 شهور ونصف

31. أسيل وليد خالد برغوثي-كوبر-4 شهور

32. باسل زيد باسم شبانه-دير دبوان-4 شهور

33. بلال أحمد محمد مطير-مخيم قلنديا-6 شهور

34. هشام سالم حسن عطاونه-بيت كاحل-6 شهور

35. مؤنس محمود محمد صباح-جنين-6 شهور

36. محمد جمال محمود مصطفى -ترقوميا-6 شهور

37. محمد زياد صالح فرحانه-طولكرم-5 شهور ونصف

38. مراد ياسر يوسف شمروخ-الدهيشة-شهرين

39. محمد محمود حسين سلمه-رام الله-4 شهور

40. محمد عمار حسن حلوان-قلقيلية-6 شهور

41. محمد صالح نايف أبو الرب-نور شمس-6 شهور

42. محمود مصطفى محمود مطير-مخيم قلنديا-6 شهور

43. محمود سعيد أحمد حمايل-بيتا-5 شهور ونصف

44. نزيه سعيد عبد القادر أبو عون-جبع-4 شهور

45. عامر عبد الصمد مصطفى عيسى –سيلة الحارثية-4 شهور

46. عبد الله عمار حمدان مسلم-تلفيت-4 شهور

47. عبد الرحمن محمد عبد الرحمن أبو جمهور-جنين-4 شهور

48. عبد الرحمن إبراهيم عبد الرحمن سعود-الخليل-6 شهور

49. علاء حسن علي سخل-4 شهور

50. عمر محمود خليل البنا-مخيم الدهيشة-4 شهور

51. رامي زيدان خليل كسار-تلفيت-6 شهور

52. شادي محمد نبيل حماد-الأمعري-6 شهور

53. إسماعيل نصر إسماعيل محليس-الرام-4 شهور

54. ناصر خميس أحمد علي عبد الله-مخيم عسكر-4 شهور

55. أمير محمد محمود صباح-ام سلمونه-3 شهور

56. أسامة محمود أحمد فوانيس-الدوحة-4 شهور

57. براء محمد انور عبد الحي دوفش-أبو ديس-3 شهور

58. فؤاد خليل أحمد بدر-أبو ديس-4 شهور

59. أحمد طارق انيس ريماوي-بيت ريما-6 شهور

60. احمد مدحت محمد عمر-وادي الهرية-4 شهور

61. أحمد مصطفى خرفان رضوان-عزون-4 شهور

62. أحمد عمر حسني صبح-مخيم الفارعة-6 شهور

63. هاني بنان محمد صوان-ذنابة-4 شهور

64. يوسف عيسى يوسف عبد الله-مخيم الفارعة-6 شهور

65. محمد يوسف عيسى عريضة-عرابه-4 شهور

66. محمد غازي محمود زيتون-مخيم بلاطه-4 شهور

67. سعيد أيوب فوزي زماري-عزون-3 شهور

68. عمر أمجد محمد حسين-اكتابه-6 شهور

69. أسامة راضي راتب البابلي-جنين-4 شهور

70. قتيبه محمد عمر حمدان-بيتونيا-3 شهور

71. رعد يونس أحمد الاعرج-السواحرة -3 شهور

72. براء يوسف محمد اخليل-دورا-4 شهور

73. خام علي أحمد القاضي-صوريف-6 شهور

74. يوسف محمد مبتسم ارحيمه-بيت ريما-4 شهور

75. مجاهد عيسى محمد أبو عصب-طولكرم-5 شهور

76. محمد كامل محمد زعول-حوسان -6 شهور

77. معتصم تيسير كامل سماره-طولكرم-4 شهور

78. محمد رزق عبد الله رجوب-دورا-6 شهور

79. عبد الحفيظ غازي عبد الحليم أبو مسلم-مخيم بلاطه-4 شهور

80. عبد الرحمن محمود عبد الحافظ البلباصي-العروب-6 شهور

81. باسم سليمان سالم اغنيمات-4 شهور

82. رضا رجائي محمد بدوان-بدو-4 شهور

83. ثائر عزيز محمود حلاحلة-حراس-6 شهور

84. إسماعيل شاهر محمد شروانه-دير سامت-6 شهور

85. سيف الدين حسام صالح عوض-نابلس-4 شهور

86. عبد الرحمن صالح جميل دار حامد-سلواد-شهرين

87. عمر طلال أحمد سرور-نعلين-4 شهور

88. أسامة حماده محمد الأطرش-السمان-6 شهور

89. معين غسان فهد صلاحات-بيت فجار-4 شهور

90. امير نعمان عطيه زبده-شويكه-4 شهور

91. ضياء إسماعيل عارف صفدي-عوريف-4 شهور

92. محمد مراد مصطفى عارضة-طولكرم-4 شهور

93. ياسر محمد سعيد عبد الرحمن حماد-قلقيلية-4 شهور