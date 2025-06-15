تصاعد الحراك الدولي لكسر حصارغزة: أسطول الألف سفينة وقوافل الكرامة تفتح جبهة الضمير العالمي

في تطور لافت يعكس تحولاً عميقاً في مواقف الشعوب والناشطين حول العالم تجاه العدوان المستمر والحصار الخانق المفروض على قطاع غزة، تشهد الساحة الدولية حراكًا غير مسبوق من أجل كسر الحصار ودعم سكان القطاع الذين يواجهون حرب إبادة متواصلة منذ أكثر من عام ونصف.

“أسطول الألف سفينة” ينطلق من ماليزيا

في خطوة رمزية تحمل دلالات تاريخية، أعلنت منظمات مدنية في ماليزيا بالتعاون مع جهات حقوقية آسيوية وغربية عن إطلاق مبادرة “أسطول الألف سفينة”، والذي يضم قوارب وسفن صغيرة من عدة دول آسيوية، في محاولة لكسر الحصار البحري المفروض على غزة.

وقد انطلقت أولى هذه القوارب من ميناء “كلانغ” الماليزي باتجاه البحر المتوسط، وسط تغطية إعلامية واسعة ورسائل تضامن من مختلف بقاع العالم، مؤكدين أن غزة ليست وحدها، وأن الشعوب الحيّة لن تقف صامتة أمام مشهد القتل والتجويع والإبادة.

قافلة “الكرامة” تنطلق من لبنان

وفي بيروت، انطلقت قافلة “الكرامة” الإنسانية من ناشطين عرب وأجانب، تحمل رسالة سلام ودعوة لإنقاذ أطفال غزة الذين يعيشون ظروفًا مأساوية داخل الخيام وتحت القصف.

القافلة – التي تضم أطباء، إعلاميين، وأكاديميين – تؤكد أنها سلمية بالكامل، وتحمل مساعدات طبية واحتياجات أساسية للأطفال، وتطمح للوصول إلى الحدود الفلسطينية عبر الأراضي السورية، في تحدٍ إنساني للاحتلال وللصمت الدولي المريب.

القاهرة تستقبل مسيرة “التضامن من أجل غزة”

وفي تطور جديد، شهد مطار القاهرة الدولي وصول مئات النشطاء من أوروبا وأميركا اللاتينية وأفريقيا ضمن “مسيرة التضامن من أجل غزة”، حيث طالبوا السلطات المصرية بفتح ممر إنساني دائم نحو معبر رفح، يتيح إيصال المساعدات ونقل الجرحى.

الناشطون رفعوا شعارات تطالب بوقف العدوان وفتح المعابر، مؤكدين أن غزة تعاني من حصار مزدوج، من الاحتلال ومن تواطؤ بعض الأنظمة الرسمية، وأن الضمير العالمي بدأ يستفيق من سباته الطويل.

احتجاز سفينة “مادلين” يفجّر موجة تضامن عالمية

وكان لاحتجاز سفينة “مادلين” – التي كانت تحمل ناشطين دوليين في طريقها إلى غزة – أثر بالغ في تحريك الرأي العام العالمي.

الاحتلال الإسرائيلي اعترض السفينة في المياه الدولية، ما اعتبره حقوقيون جريمة قرصنة مكتملة الأركان.

أدى هذا إلى موجة إدانات دولية ووقفات احتجاجية في عواصم عالمية مثل لندن، مدريد، كيب تاون، وكوالالمبور، رفعت خلالها صور الأطفال الشهداء في غزة وشعارات تطالب بإنهاء الحصار.

دعوات لاستثمار الزخم الإعلامي والحقوقي

ويرى مراقبون أن هذه التحركات يجب أن لا تُترك عفوية أو رمزية فقط، بل لا بد من استثمارها في تحريك ملفات قانونية وحقوقية ضد الاحتلال في المحاكم الدولية، إلى جانب تعزيز الحملات الإعلامية التي تكشف جرائمه وتعيد غزة إلى واجهة الحدث العالمي.

كما دعت مؤسسات فلسطينية في الداخل والخارج إلى توحيد الجهود من أجل كسر الحصار بشكل عملي، ودعم كل تحرك ميداني أو دبلوماسي أو إعلامي يسهم في رفع هذا الظلم المزمن عن أكثر من مليوني فلسطيني محاصرين منذ قرابة 18 شهرا.

الحراك الدولي الحالي، وإن كان لا يزال في بداياته، إلا أنه يعكس تغيرًا في المزاج العالمي، وعودة لقضية غزة إلى واجهة الضمير الإنساني.

قد لا تُكسر الجدران البحرية والحدودية سريعًا، لكن الحصار على الحقيقة بدأ يتهاوى، وصرخات الضحايا بدأت تصل إلى آذان لا طالما كانت مغلقة.