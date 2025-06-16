حماس: استمرار إغلاق المسجد الأقصى إمعان بالحرب الدينية

قال عضو المكتب السياسي ومسؤول مكتب شؤون القدس في حركة "حماس" هارون ناصر الدين إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق المسجد الأقصى المبارك لليوم الرابع على التوالي، ومنع المصلين من دخوله، "هو انتهاك صارخ لحرية العبادة ولحرمة المسجد وإمعان في حرب الاحتلال الدينية".

وشدد ناصر الدين، في تصريح صحفي تلقته "الرسالة نت" اليوم الإثنين، أن المسجد الأقصى حق خالص للمسلمين وحدهم، ولا يملك الاحتلال أي شرعية عليه، لا في إدارته ولا في فرض أمر واقع جديد.

وحذر القيادي في "حماس" من تبعات هذا التصعيد الخطير الذي قال إنه يأتي ضمن محاولات الاحتلال للتهويد الكامل للأقصى، وتغييب هويته الإسلامية.

ودعا الجماهير الفلسطينية في القدس والضفة والداخل المحتل إلى "شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى بكل السبل الممكنة، والرباط فيه، وإفشال مخططات الاحتلال".

وأهاب ناصر الدين بالأمة العربية والإسلامية أن تتحمّل مسؤولياتها التاريخية والدينية، مؤكدا أن "الأقصى في خطر، ونصرته فريضة شرعية وأمانة لا تسقط".

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 4 على التوالي، إغلاق المسجد الأقصى وكنيسة القيامة بالقدس المحتلة، ومنع المصلين من الوصول إليهما، بحجة الأوضاع الأمنية.