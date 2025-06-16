الأورومتوسطي: مؤسسة غزة الإنسانية شريك مباشر في الجرائم الإسرائيلية ويجب محاسبتها

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن "مؤسسة غزة الإنسانية" تتحمل مسؤولية مباشرة عن تصاعد الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة، خاصة بالقرب من مراكز توزيع المساعدات.

وأوضح المرصد أن استمرار عمل المؤسسة في تشغيل هذه المراكز، رغم توثيق استشهاد أكثر من 335 مدنيًا خلال ثلاثة أسابيع، يعد مشاركة واضحة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأضاف أن المراكز التي تديرها المؤسسة تحولت إلى مواقع مكشوفة يستهدفها الاحتلال الإسرائيلي، ما يجعلها مصائد موت ضمن آلية القتل الجماعي والإبادة التي ينفذها.

وطالب المرصد بفتح تحقيق دولي مستقل حول دور المؤسسة، ومساءلة القائمين عليها عن الجرائم التي ساهموا في تنفيذها. كما دعا إلى وقف جميع أشكال الدعم المالي أو اللوجستي للمؤسسة وإدراجها ضمن القوائم السوداء للكيانات المتورطة في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

واعتبر المرصد أن تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات رادعة ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي أتاح له استخدام هذه المراكز كأداة لارتكاب جرائم إبادة جماعية. ودعا جميع الجهات المعنية إلى رفع دعاوى قضائية للمطالبة بمحاسبة المؤسسة وتعويض الضحايا وذويهم.