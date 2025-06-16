مقتل 8 إسرائيليين وإصابة أكثر من 100 جراء القصف الإيراني المكثف

أفادت مصادر إعلامية عبرية صباح اليوم الاثنين، بمقتل 8 إسرائيليين وإصابة أكثر من 100 آخرين جراء قصف صاروخي مكثف نفذته إيران واستهدف عدة مناطق في الكيان، لا سيما في الشمال والوسط.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي عن مقتل 5 أشخاص في مدينة "بني براك" شرقي "تل أبيب"، حيث أدى سقوط صواريخ إلى انهيار مبنى واندلاع حرائق، مخلفًا عشرات الإصابات، بعضها في حالة حرجة.

وفي مدينة بيتاح تيكفا، أصاب صاروخ مباشر برجًا سكنيًا، ما أسفر عن وقوع إصابات متفاوتة. كما اشتعلت النيران في منشأة صناعية قرب معامل تكرير النفط في خليج حيفا، إثر سقوط صاروخ، ما زاد من خطورة الوضع في المنطقة.

وفي تطور آخر، أعلنت فرق الإنقاذ الإسرائيلي فجر اليوم العثور على جثتين إضافيتين تحت أنقاض مبنى استُهدف في مدينة "بات يام" أول أمس، لترتفع حصيلة قتلى ذلك الهجوم إلى 9، فيما يصل العدد الإجمالي للقتلى منذ بداية التصعيد إلى 20 شخصًا.

وتعيش المناطق المستهدفة حالة من الفوضى والذعر في ظل استمرار التصعيد، مع تحذيرات من وقوع المزيد من الضحايا في ظل تواصل القصف