قوات الاحتلال تواصل اقتحام مخيم عسكر الجديد شرق نابلس

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر اليوم، اقتحام مخيم عسكر الجديد شرق نابلس، حيث تفرض حصاراً مشدداً على المنطقة، وتنفذ مداهمات واسعة للمنازل.

داهمت القوات أكثر من 13 منزلاً، وأجبرت سكانها على الإخلاء تحت تهديد السلاح، وحوّلت بعضها إلى مواقع عسكرية مؤقتة. وخلال عمليات التفتيش، عبث الجنود بمحتويات المنازل وألحقوا أضراراً جسيمة بها.

رافق الاقتحام اعتداءات جسدية على المدنيين، حيث أصيب مسن وحفيده بجروح، بالإضافة إلى إصابة شخصين آخرين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج. كما شملت الحملة اعتقالات طالت عدداً من السكان، بينهم شبان وأطفال، في ظل استمرار التصعيد العسكري بالمنطقة.

فرضت قوات الاحتلال قيوداً صارمة على حركة الفلسطينيين داخل المخيم، وأقامت نقاط تفتيش وحواجز عسكرية على الطرق الرئيسية، مما زاد من معاناة السكان وأعاق حياتهم اليومية.

يأتي هذا الاقتحام ضمن حملة عسكرية متواصلة تشمل مناطق أخرى في الضفة الغربية، في إطار تصعيد أمني واسع النطاق يهدف إلى فرض مزيد من السيطرة على المناطق الفلسطينية.