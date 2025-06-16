51 شهيداً حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم

ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 51 شهيداً، منذ ساعات فجر اليوم، جراء عدوان إسرائيلي مكثف استهدف مناطق متفرقة من القطاع. وشملت الغارات الجوية والقصف المدفعي مناطق مدنية في رفح وخان يونس وغزة القديمة والنصيرات، حيث دُمرت منازل على رؤوس ساكنيها، وأصيب عشرات بجروح متفاوتة الخطورة.

في مشهد مأساوي، استُشهد عشرات المدنيين قرب نقاط توزيع المساعدات الإنسانية التي تعرضت لاستهداف مباشر، ما زاد من معاناة السكان الذين يواجهون أوضاعاً إنسانية كارثية. وأكدت مصادر طبية أن القطاع الصحي يقترب من الانهيار التام، مع ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض التنفسية وسوء التغذية، خصوصاً بين الأطفال.

هذا التصعيد يأتي في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية منذ بداية الهجمات 55,100 شهيد و127,400 جريح، في وقت يتواصل فيه الحصار الذي يفاقم الأزمة الإنسانية ويحول دون تقديم المساعدات اللازمة.

الأمم المتحدة وصفت نظام توزيع المساعدات الذي ترعاه إسرائيل بأنه "غير إنساني"، مشددة على ضرورة تدخل دولي عاجل لحماية المدنيين ووقف العدوان.