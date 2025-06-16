منتدى الإعلاميين يدين قصف الاحتلال للإذاعة والتلفزيون الإيرانية

أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، في بيانٍ صحفي اليوم الاثنين، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمبنى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، معتبرًا أن هذه الجريمة تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية التي تضمن حماية الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في مناطق النزاع.

وأوضح المنتدى أن هذا الاستهداف المباشر لمؤسسة إعلامية يأتي في إطار الحرب التي يشنها الاحتلال على الصحافة بهدف طمس الحقيقة ومنع نقل مشاهد المجازر والانتهاكات اليومية.

وأكد المنتدى أن هذا العدوان يُعد جريمة حرب مكتملة الأركان، ويستوجب ملاحقة ومساءلة الاحتلال أمام المحافل القانونية والدولية. كما شدد على أن صمت المجتمع الدولي على هذه الانتهاكات يشجّع الاحتلال على التمادي في استهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.

وأعرب المنتدى عن تضامنه الكامل مع الزملاء في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، ومع جميع الإعلاميين الذين يواجهون الاستهداف الإسرائيلي. وأكد أن هذه الجرائم لن تثني الصحفيين عن أداء رسالتهم الوطنية والمهنية في نقل الحقيقة والدفاع عن القيم الإنسانية.