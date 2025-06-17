هروب بحري جماعي للمستوطنين من فلسطين المحتلة إلى قبرص

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن تنامي ظاهرة الهروب الجماعي لمستوطنين من الأراضي المحتلة عبر البحر، باتجاه قبرص، باستخدام يخوت خاصة تنطلق من مراسي مدن مثل "هرتسيليا"، وحيفا، و"أشكلون"، في ظل حالة من الذعر والقلق المتزايد عقب القصف الإيراني الواسع على أهداف داخل فلسطين المحتلة.

وبحسب الصحيفة، فإن المئات من المستوطنين انضموا لمجموعات مغلقة على مواقع التواصل الاجتماعي تنسّق هذه الرحلات البحرية بشكل سري، بعيدًا عن أعين سلطات الاحتلال، وبأسعار مرتفعة تصل إلى آلاف الشواكل، مشيرة إلى أن أغلبهم يرفض الكشف عن هويته، في حين يقرّ البعض بأنهم "يغادرون مكرهين خوفًا من الصواريخ الإيرانية".

وتحوّل ميناء "هرتسيليا" إلى ما يشبه "محطة مغادرة مصغّرة"، حيث رصد مراسلو "هآرتس" ما لا يقل عن مئة شخص يستعدون للمغادرة في أحد الصباحات، وسط عجز سلطات الاحتلال عن تقدير حجم الظاهرة أو ضبطها.

وتستغرق الرحلة إلى قبرص عبر البحر ما بين 8 إلى 25 ساعة بحسب نوع وسرعة اليخت، وتبدأ كلفتها من 2500 شيكل وقد تصل إلى 6000 شيكل. وتحدثت الصحيفة عن مستوطنين قرروا أن تكون هذه الرحلة بلا عودة، بينهم من غادر للالتحاق بعائلته أو شريكه في الخارج، كما حصل مع أحدهم الذي أعلن انتقاله للعيش في البرتغال.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر الإقليمي بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران، والذي ردّت عليه طهران بموجة غير مسبوقة من القصف الصاروخي والطائرات المسيّرة، استهدفت منشآت استراتيجية في عمق الأراضي المحتلة، من بينها وزارة الحرب، ومعهد وايزمان، ومنصة نفطية في البحر، في ما اعتُبر أكبر ضربة تتلقاها "إسرائيل" منذ عقود.

في سياق متصل، أصدرت حكومة الاحتلال أوامر إلى الخطوط الجوية الإسرائيلية بمنع مغادرة المستوطنين على متن طائرات الإجلاء من الخارج، بعد تحذير الجيش الإيراني للمستوطنين من البقاء في فلسطين المحتلة ودعوتهم للمغادرة فورًا كسبيل "وحيد لإنقاذ حياتهم".

وتشير التقديرات العبرية إلى وجود ما بين 100 ألف و200 ألف "إسرائيلي" في الخارج بحاجة إلى طائرات إنقاذ، في ظل عرقلة مغادرتهم وتأجيل عمليات الإجلاء الجوية لما بعد الخميس المقبل، بسبب استمرار التوتر والمخاطر الأمنية العالية.