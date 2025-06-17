مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة: استهداف مراكز المساعدات وارتفاع أعداد الضحايا

تواصل (إسرائيل)، منذ أكتوبر 2023، حملتها التدميرية على قطاع غزة، متسببة في كوارث إنسانية عبر المجازر المستمرة واستهداف التجمعات السكنية ومراكز المساعدات، بالتوازي مع تشديد الحصار وفرض سياسة التجويع على المدنيين.

ووفقًا للتقارير الطبية الأخيرة، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بداية العدوان إلى 55,432 شهيدًا و128,923 جريحًا، بينهم حالات خطيرة جدًا. كما سجلت الفترة الممتدة من مارس 2025، حين خُرق وقف إطلاق النار، 5,139 شهيدًا و16,882 إصابة.

من بين الشهداء، سُجلت 338 ضحية ممن كانوا في انتظار المساعدات، إضافةً إلى 2,831 جريحًا في المناطق المخصصة لتوزيع الإغاثة.

أبرز التطورات:

استشهاد خمسة مواطنين، بينهم ثلاثة أطفال، في قصف استهدف خيمة للنازحين غربي خانيونس.

ارتقاء شهيدين في استهداف خيمة غرب دير البلح، ونقل الجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى.

استشهاد امرأتين جراء قصف خيمة أخرى شمال مدينة دير البلح.

استشهاد مواطن وإصابة 17 آخرين في قصف لتجمع منتظري المساعدات جنوب محور نتساريم وسط القطاع.

قصف طائرات الاحتلال لشقة سكنية في النصيرات، ما أسفر عن شهيد وعدد من الجرحى.

مستشفى العودة بالنصيرات استقبل 15 إصابة جراء قصف شارع صلاح الدين قرب وادي غزة، فيما سجل مستشفى ناصر بخانيونس عددًا من الشهداء مجهولي الهوية نتيجة استهداف منطقة العلم غرب رفح.

في ظل هذا التصعيد المستمر، تتصاعد الدعوات إلى تدخل دولي عاجل لوقف الجرائم بحق المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق.