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الاحتلال يوافق على إدخال المساعدات الدولية لقطاع غزة

الاحتلال يوافق على إدخال المساعدات الدولية لقطاع غزة
الاحتلال يوافق على إدخال المساعدات الدولية لقطاع غزة

خاص_ الرسالة

كشفت مصادر خاصة لـ"الرسالة نت" أن قوات الاحتلال (الإسرائيلي) وافقت على البدء بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة من خلال التنسيق مع مؤسسة "رحمة حول العالم"، وذلك ابتداءً من الأسبوع المقبل.

وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة تأتي بعد ضغوط دولية متزايدة على الاحتلال للسماح بتمرير المساعدات الإنسانية عبر المؤسسات الدولية، في ظل التدهور الكارثي للأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر.

يُذكر أن قطاع غزة يعاني من أزمة إنسانية خانقة نتيجة الحصار المفروض منذ سنوات طويلة، والذي أدى إلى نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود، وسط تحذيرات أممية من كارثة إنسانية وشيكة.

من جانبها، دعت مؤسسات حقوقية دولية إلى ضمان عدم عرقلة الاحتلال لمرور المساعدات، وضمان وصولها إلى جميع المناطق المتضررة دون شروط مسبقة أو تدخلات تحول دون تحقيق الغايات الإنسانية.الرسالة نت

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/304237

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