العشائر والمؤسسات الدولية تتفق على آلية لتوزيع المساعدات في غزة

أكد أبو بلال العكلوك، عضو قيادة التجمع الوطني للعشائر والقبائل والعائلات الفلسطينية في غزة، أن توافقًا قد تم بين العشائر والمؤسسات الدولية بشأن آلية توزيع المساعدات الإنسانية في القطاع.

وفي تصريح خاص لـ"الرسالة"، أوضح العكلوك أن هذه الجهود تأتي لتخفيف المعاناة الإنسانية المستمرة بفعل الحصار والعدوان على القطاع، مشيرًا إلى وجود وعود ببدء عملية توزيع المساعدات اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

وأضاف أن الاتفاق يهدف إلى ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بشكل عادل وشفاف، مع التركيز على الفئات الأكثر تضررًا نتيجة الظروف الكارثية التي يعاني منها سكان القطاع.

ويشهد قطاع غزة أزمة إنسانية خانقة بسبب الحصار الممتد منذ سنوات طويلة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والدواء والخدمات الأساسية. وقد دعت العديد من الجهات المحلية والدولية إلى تسهيل وصول المساعدات ورفع القيود المفروضة على القطاع.