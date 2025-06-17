حركة حماس: الاحتلال يرتكب مجازر بحق المدنيين بغطاء أمريكي ونطالب بتحرك دولي عاجل

اتهمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب مجزرة جديدة بحق المدنيين الفلسطينيين، حيث استهدفت نيران قوات الاحتلال تجمعات لمنتظري المساعدات قرب مراكز التوزيع جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 45 شخصًا، بينهم 5 مواطنين في مدينة رفح، وإصابة العشرات بجروح متفاوتة.

وأكدت الحركة أن هذه الجرائم تأتي ضمن سياسة "مصائد الموت" التي ينفذها الاحتلال بإشراف ودعم أمريكي، لزيادة معاناة الشعب الفلسطيني وتجويعه في ظل الحصار الخانق.

وطالبت "حماس" الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بفرض آلية أممية آمنة ومستقلة لتوزيع المساعدات الإنسانية في القطاع، بعيدًا عن تدخلات الاحتلال. كما دعت الدول العربية والإسلامية لاتخاذ مواقف حازمة وعملية لوقف المجازر ورفع الحصار المفروض على غزة بشكل فوري.

من جانب آخر، شددت الحركة على ضرورة قيام محكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق عاجل في هذه الجرائم ومحاسبة قادة الاحتلال على سياساتهم الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني.