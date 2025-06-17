الهيئة العليا لشؤون العشائر تدعو الفلسطينيين للتوقف عن التوجه إلى مناطق توزيع المساعدات

دعت الهيئة العليا لشؤون العشائر في فلسطين أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إلى التوقف الفوري عن التوجه إلى المناطق الحدودية ومواقع التجمع التي يروج لها الاحتلال (الإسرائيلي) كمراكز لتوزيع المساعدات. وأوضحت الهيئة، في بيان أصدرته اليوم، أن هذه المواقع أصبحت مصائد موت وكمائن دموية أودت بحياة المئات من المدنيين العزل.

وأكدت الهيئة أن جهودًا مكثفة تُبذل بالتنسيق مع المؤسسات الدولية لتأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل آمن وكريم، بما يضمن حفظ الأرواح والكرامة الإنسانية، مشددة على أهمية توزيع المساعدات عبر قنوات موثوقة بعيدًا عن استغلال الاحتلال لهذه الأزمة الإنسانية.

كما ناشدت الهيئة الفلسطينيين بضرورة وقف التوجه العشوائي إلى مناطق الخطر، لإفساح المجال أمام الجهات المختصة والمؤسسات الإنسانية للعمل على تأمين المساعدات وتوزيعها بعدالة وأمان، مؤكدة أن الحفاظ على الأرواح مسؤولية وطنية وأخلاقية تستدعي التكاتف الشعبي مع الجهود الوطنية والدولية.

ويأتي هذا البيان في ظل استمرار العدوان والحصار على غزة، مما يجعل الحاجة إلى التكاتف وتنظيم الجهود ضرورة لمواجهة الظروف الكارثية التي يعاني منها القطاع.