"الشاباك" يعلن مقتل أحد ضباطه شرق خانيونس

أعلن جهاز المخابرات الإسرائيلي "الشاباك" ظهر يوم الثلاثاء عن مقتل أحد ضباط الجهاز خلال استهدافه بعبوة ناسفة جنوبي قطاع غزة.

وجاء في بيان للشاباك أن الضابط القتيل يعمل في الشاباك منذ سنوات، بينما قتل خلال قيامه بخدمة الاحتياط في الجيش ضمن لواء جولاني.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن يوم الإثنين عن مقتل ضابط برتبة نقيب ويشغل منصب نائب قائد فصيل في الاحتياط جراء تفجير عبوة ناسفة داخل منزل في خانيونس، وهو ذات الضابط الذي أعلن الشاباك عن مقتله اليوم.

وتعتبر هذه من الحالات النادرة التي يقوم فيها ضابط شاباك بالخدمة في إطار الجيش.

تجدر الإشارة إلى أن "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" تبنت تلك العملية معلنة أن مقاتليها تمكنوا من تفجير منزل تحصن به جنود إسرائيليون بعبوات شديدة الانفجار مجهزة مسبقا في خان يونس جنوبي القطاع.