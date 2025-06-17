انقطاع الاتصالات الثابتة والانترنت مجددا وسط وجنوب غزة

أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، مساء اليوم الثلاثاء، عن تجدد انقطاع خدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت في وسط وجنوب قطاع غزة، نتيجة انقطاع جديد على أحد المسارات الرئيسية بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي، إنها تتابع الأمر عن كثب مع شركات الاتصالات المزودة للخدمة، وتعمل على تقييم الوضع الفني أولًا بأول، بهدف دعم الجهود الهادفة إلى استعادة الخدمة في أقرب وقت ممكن.

وقطعت خدمات الانترنت والاتصالات الأرضية عن قطاع غزة بشكل كامل الأسبوع الماضي، لنحو 5 أيام.

ومنذ بداية عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، انقطعت خدمات الاتصالات والإنترنت عدة مرات عن القطاع أو مناطق واسعة منه، جراء القصف الإسرائيلي المكثف، أو بسبب نفاد الوقود المستخدم بتشغيل المولدات الكهربائية.