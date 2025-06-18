الاحتلال يعترف بمقتل جندي خلال معارك جنوب قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مقتل الجندي "ستاف حالفون" خلال مواجهات مع المقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

ويأتي هذا الإعلان في إطار استمرار الخسائر التي يتكبدها الاحتلال في ظل تصعيد المقاومة لعملياتها النوعية، حيث يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العدوان على القطاع إلى 871 جنديًا وفقًا لبيان رسمي صادر عن جيش الاحتلال.

تشهد مناطق جنوب قطاع غزة تصعيدًا ميدانيًا حادًا، حيث تواصل المقاومة الفلسطينية توجيه ضرباتها لقوات الاحتلال، ما يعكس تصميمها على التصدي للعدوان وإيقاع الخسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي.