استشهاد سائق الإطفاء شفيق نافذ اسليم برصاص الاحتلال شمال غزة

أعلنت مديرية الدفاع المدني في قطاع غزة عن استشهاد سائق الإطفاء شفيق نافذ اسليم، جراء إصابته برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" خلال تأدية واجبه الإنساني في شمال القطاع.

ويذكر أن الشهيد شفيق خدم منذ العام 2009 كضابط وسائق إطفاء في مركز دفاع مدني التفاح، وكان قد تعرض للإصابة عدة مرات أثناء قيامه بمهامه الإنسانية في إنقاذ المدنيين.

وباستشهاد شفيق اسليم، يرتفع عدد شهداء الدفاع المدني خلال العدوان المستمر على قطاع غزة إلى 119 شهيداً، مما يعكس حجم الاستهداف المباشر لطواقم الإنقاذ والإغاثة في ظل العدوان المستمر على القطاع.