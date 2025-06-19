وكالة الأنباء الإيرانية: الهجوم استهدف مقر قيادة واستخبارات الجيش (الإسرائيلي) قرب مستشفى سوروكا

في تصعيد خطير للتوتر الإقليمي، أطلقت إيران رشقة صاروخية وصفت بأنها الأكبر خلال الـ48 ساعة الماضية، مستهدفة مواقع مختلفة داخل فلسطين المحتلة. وأعلنت وكالة الأنباء الإيرانية أن الهجوم استهدف مقر قيادة واستخبارات الجيش الإسرائيلي بجوار مستشفى سوروكا العسكري في بئر السبع، مما أدى إلى انهيار مبنى بالكامل.

ووفق إذاعة جيش الاحتلال، فإن الهجوم شمل إطلاق ما بين 20 إلى 30 صاروخًا، ما تسبب في إصابات وأضرار مادية جسيمة. كما سجلت القناة 12 الإسرائيلية بلاغات أولية عن انفجارات قوية وإصابات مباشرة في تل أبيب الكبرى.

دوت صفارات الإنذار في مستوطنات عدة بالجليل شمالي فلسطين المحتلة، وسط تحذيرات من تسلل مسيرات. وذكرت طواقم الإسعاف أنها تلقت نداءات استغاثة من مواقع متعددة تعرضت للقصف، بما في ذلك مناطق جنوب فلسطين المحتلة.

يأتي هذا التصعيد في ظل تزايد التهديدات المتبادلة بين الأطراف الإقليمية، وسط دعوات دولية متجددة لاحتواء الأزمة ومنع انزلاقها نحو مواجهة شاملة.