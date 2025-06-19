جهود الشرفاء حول العالم تتواصل لنصرة غزة وكسر حصارها

بينما تتواصل آلة الحرب الإسرائيلية في ارتكاب المجازر ضد المدنيين في قطاع غزة، تتسع رقعة التحركات الشعبية والإنسانية حول العالم، لتشكّل جبهة ضمير حيّ تقاوم بصوتها وإرادتها الجريمة الممتدة منذ أكثر من ثمانية أشهر.

ورغم الصمت الرسمي وازدواجية المعايير الغربية، يبرز دور "الشرفاء" في العالم — من نشطاء ومؤسسات وشعوب حرة — الذين أطلقوا مبادرات إنسانية وسياسية تهدف إلى كسر الحصار والضغط لوقف الحرب.

أسطول الألف سفينة: البحر كجبهة كسر الحصار

واحدة من أبرز المبادرات الرمزية والعملية جاءت من ماليزيا، حيث أُعلن عن إطلاق مبادرة "أسطول الألف سفينة لكسر الحصار"، بمشاركة نشطاء ومنظمات من آسيا وأوروبا. تعكس هذه المبادرة تصميم الشعوب الحرة على إيصال رسالة للعالم مفادها أن غزة ليست وحدها، وأن إرادة الأحرار قد تكسر ما عجزت عنه الحكومات المتواطئة.

رغم التهديدات الإسرائيلية، فإن هذه التحركات البحرية تعيد إلى الواجهة صورة التضامن العالمي النشط الذي شهدناه سابقًا في "أسطول الحرية"، لكنها اليوم أكثر اتساعًا وإصرارًا، في ظل تصاعد المأساة الفلسطينية.

قافلة الكرامة: لبنان يقود تحركًا إنسانيًا بريًا

في لبنان، يتم التحضير لإطلاق "قافلة الكرامة" بجهود جمعيات مدنية وفعاليات دينية وشعبية، تؤكد أن ما يحدث في غزة يتجاوز حدود السياسة، ويطال جوهر الكرامة الإنسانية. القافلة، ذات الطابع السلمي، تهدف لإيصال مساعدات رمزية ورسائل دعم روحي ومعنوي لأطفال غزة، وتشكّل ضغطًا ميدانيًا على الأطراف المعنية بفتح ممرات إنسانية.

مسيرة القاهرة: النشطاء يكسرون حاجز الصمت

في مصر، توافد مئات النشطاء من عشرات الدول للمشاركة في "مسيرة التضامن من أجل غزة"، للمطالبة بفتح ممر إنساني عبر معبر رفح. رغم القيود الأمنية، تمكّن النشطاء من كسر التعتيم الإعلامي ولفت الأنظار إلى معاناة أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من الحصار، في تحدٍ مباشر للصمت العربي الرسمي.

السفينة "مادلين": نداء من عرض البحر

السفينة النرويجية "مادلين" التي انطلقت من ميناء أوربي، وعلى متنها نشطاء حقوقيون، في محاولة لاختراق الحصار البحري المفروض على غزة. رغم اختطافها من البحرية الإسرائيلية، واحتجاز طاقمها قبل ترحيلهم، سلطت الضوء على جريمة الحصار المفروض على قطاع غزة، وفضحت بشاعة الاحتلال الذي يمارس إبادة جماعية وتجويع ممنهج.

الضمير العالمي ينتفض

رغم التخاذل الرسمي، فإن التحركات الإنسانية والشعبية حول العالم تؤكد أن غزة ليست معزولة، وأن هناك جبهة ضمير إنساني تتشكل ببطء، لكنها أكثر وعيًا وتنظيمًا من أي وقت مضى. وإذا كانت الحكومات قد استسلمت للابتزاز السياسي أو المصالح، فإن الشرفاء من الشعوب، عبر البحر والبر والكلمة، يواصلون معركتهم من أجل الحقيقة والعدالة.