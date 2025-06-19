وزير الخارجية الإيراني: (إسرائيل) هي من بدأت سفك الدماء وتستهدف المستشفيات والمدنيين

أكد وزير الشؤون الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الخميس، أن (إسرائيل) هي من ترتكب جرائم حرب ممنهجة، مشدد على أن الكيان الإسرائيلي وليس إيران هو من بدأ سفك الدماء، وأن المجرمين الصهاينة وليس الإيرانيين هم من يستهدفون المستشفيات والمدنيين.

وقال الوزير في بيان رسمي إن القوات المسلحة الإيرانية "نفّذت عملية دقيقة" أسفرت عن تدمير مقر القيادة والسيطرة والاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، إلى جانب استهداف منشأة حيوية أخرى. وأوضح أن العملية جاءت ردًا مشروعًا على العدوان الإسرائيلي الذي أودى بحياة المئات من المدنيين الإيرانيين خلال الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أن الانفجار الناجم عن العملية ألحق أضرارًا سطحية بجزء من مستشفى سوروكا العسكري، الذي يُستخدم لعلاج الجنود الإسرائيليين المشاركين في الحرب على غزة. وأضاف أن هذا المستشفى يقع على بُعد 25 ميلاً فقط من القطاع، حيث دمرت (إسرائيل) أو ألحقت الضرر بـ94٪ من المستشفيات الفلسطينية منذ بدء عدوانها.

كما شدد وزير الخارجية الإيراني على أن بلاده لا تستهدف المدنيين، بل تدعو الإسرائيليين إلى الالتزام بأوامر الإخلاء وتجنّب التواجد قرب المنشآت العسكرية، مؤكّدًا أن "قواتنا المسلحة ستواصل دكّ المجرمين حتى يتوقفوا ويدفعوا ثمن عدوانهم".

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصعيد خطير بين إيران و(إسرائيل)، وسط تحذيرات دولية من توسع دائرة الصراع في المنطقة.