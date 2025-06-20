إصابة 36 إسرائيليًا في سقوط صاروخ إيراني على بئر السبع

أعلن الإسعاف الإسرائيلي، صباح يوم الجمعة، ارتفاع عدد المصابين، جراء سقوط صاروخ إيراني في بئر السبع إلى 36 إسرائيليًا.

وأكدت بلدية بئر السبع، أن الصاروخ الإيراني أصاب بشكل مباشر مبنى في المدينة.

بدورها، أفادت مصادر عبرية، بأن صاروخ إيراني واحد أصاب مبنى في بئر السبع، بعد فشل الدفاعات الجوية في اعتراضه.

وأوضحت أن الصاروخ الإيراني استهدف مركزًا للتكنولوجيا فائقة الدقة والأبحاث والأمن السيبراني في بئر السبع.

من جهتها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن محطة القطارات الشمالية في بئر السبع أُغلقت، بعد تعرضها لأضرار جرّاء سقوط صاروخ إيراني صباح اليوم.

وذكرت أن أضرارًا لحقت بشقق سكنية جراء سقوط الصاروخ الإيراني جنوب الكيان.

وتفرض الرقابة العسكرية الإسرائيلية قيودًا مشددة على نشر معلومات عن طبيعة المباني والمنشآت التي تتعرض للصواريخ الإيرانية، وسط أنباء عن استهداف مراكز عسكرية واستراتيجية حساسة.

وفي اليوم الثامن من الحرب الإسرائيلية الإيرانية، أعلن الحرس الثوري إطلاق موجة جديدة من الهجمات المركبة بالصواريخ والمسيّرات على أهداف عسكرية في "إسرائيل".

وقال الحرس الثوري إن الهجمات الصاروخية المؤثرة والمركّزة على أهداف عسكرية ستستمر وتتزايد بشكل تدريجي.

وشدد على أن الهجوم باستخدام المسيّرات سيستمر بأكثر من 100 طائرة مسيّرة هجومية وانتحارية.