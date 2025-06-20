بلدية غزة: مشاريع إسعافية متوقفة بسبب استمرار العدوان

أكدت بلدية غزة أنها تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ مشاريع إسعافية وضرورية، بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي، وعدم توفر المواد الأساسية اللازمة لتنفيذ المشاريع، بفعل الحصار ومنع دخولها من المعابر.

وأوضحت البلدية في بيان وصل "الرسالة نت"، يوم الجمعة، أنها تعاني من عدم توفر الوقود والآليات وقطع الصيانة لآبار المياه ومحطات الصرف الصحي، والمواسير ومواد البناء، ومواد ومعدات أخرى ضرورية لصيانة المرافق الخدماتية.

وأفادت بأن 13 مشروعًا حيويًا من بين 16 مدرجًا قد دخلت حيز التعاقد، إلا أن التنفيذ الفعلي لا يزال متعذرًا نتيجة استمرار العدوان، والإخلاءات المتكررة، وتصاعد الأوضاع الميدانية، خاصةً في الأحياء الشرقية من المدينة التي تعيش أوضاعًا صعبة، بسبب العدوان.

وبينت أن المشاريع تتركز في قطاعين رئيسيين: قطاع المياه، ويشمل 9 مشاريع لتأهيل الآبار، وقطاع المرافق الخدماتية، ويتضمن أعمال ترميم وصيانة لمرافق البلدية.

وتشمل المشاريع التي يجري تنفيذها حاليًا: توريد وتركيب لوحة كهرباء لبئر مياه الشيخ عجلين رقم "5" بنسبة إنجاز 90%، وتأهيل عدد من الآبار بنسبة 93%، وحفر بئر مياه ارتوازي جديد في حي النصر بنسبة إنجاز 83%، إضافة إلى مشاريع أخرى يتم تنفيذها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف".

في المقابل، توقّف العمل في عدد من المشاريع الحيوية بسبب ظروف العدوان، من أبرزها: مشروع ترميم سوق القيسارية بنسبة إنجاز وصلت إلى 44%، وصيانة مبنى بلدية غزة الرئيس بنسبة 32%، وحفر بئر ارتوازي في حي الزيتون "بئر رقم 12" بنسبة إنجاز 50%.

وتركزت جهود البلدية على فتح وتسوية الطرق المتضررة، ورفع الركام من شوارع حيوية، منها: تقاطع شارعي سعيد العاص وخالد الحسن، وتقاطع شارعي طه حسين مع اليرموك، وشارع عز الدين القسّام، وشارع برشلونة، وشارع بيروت، وشارع القاهرة، ومنطقة الشيخ رضوان.

وأشارت إلى أن طواقمها استجابت خلال الشهر الحالي لـ 58 شكوى في مجال الطرق فقط، من إجمالي 91 شكوى تم تسجيلها خلال الشهر الجاري، باستخدام آليات محدودة للغاية تمثلت في "جرافة" واحدة وشاحنتين فقط تم الاستعانة بهما من القطاع الخاص.

وطالبت بلدية غزة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالتدخل العاجل والمساعدة في توفير احتياجات البلدية، وتمكينها من تقديم الخدمات الإنسانية الأساسية.

وأكدت أن المدينة تعيش كارثة متفاقمة وخطيرة.