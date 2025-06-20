مشاركة حشود غفيرة من المواطنين في تظاهرة جمعة الغضب والنصر في العاصمة طهران

شارك اليوم الجمعة، في جامعة طهران المواطنون الإيرانيون من مختلف أنحاء عاصمة الجمهورية الاسلامية في صلاة الجمعة ومسيرة التضامن والمقاومة والتعبير عن الاستنكار والغضب من العدوان الصهيوني الغاشم على البلاد.

وافادت ارنا بان الملايين من ابناء الشعب الايراني احتشدوا اليوم في جامعة طهران لاقامة صلاة الجمعة؛ حيث اكتضت الشوارع المحيطة بالمصلين الذين جاؤوا من انحاء العاصمة للتاكيد على مقاومتهم امام الكيان الصهيوني، والاعلان امام العالم مرة أخرى بأنهم يدعمون نظام الجمهورية الإسلامية والقوات المسلحة الإيرانية في جميع الظروف، وأن وحدتهم وتضامنهم لن يتضاءل قيد أنملة.

اليوم، يهتف أهالي طهران، ومن معهم في سائر المحافظات والمدن الإيرانية بشعارات "الموت لإسرائيل والموت لأمريكا"، و"الدم في عروقنا فداء لقائدنا"؛ وجاؤوا منددين بجرائم الكيان الصهيوني التي اسفرت عن استشهاد النساء والأطفال الإبرياء في انحاء البلاد، ولإثبات الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة الايرانية في ميدان المعركة على هذا الكيان الخاوي اللقيط.