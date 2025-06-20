رئيس كرواتيا: "إسرائيل" تنتهج سياسة إجرامية ويجب الاعتراف بفلسطين

في تحول كبير وغير مسبوق في الموقف الكرواتي من السياسات الإسرائيلية، وصف الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش، اليوم الأربعاء، إسرائيل بأنها "تنتهج سياسة إجرامية"، مؤكداً أنه "لا ينبغي لكرواتيا أن تربط نفسها بها بأي شكل من الأشكال"، داعيًا إلى الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين.

وقال ميلانوفيتش في تصريحات للصحفيين من قصر بانتوفتشاك الرئاسي: لإسرائيل الحق في أن تفعل ما تشاء، فهي تفعل ذلك منذ عقود، لكن هذه سياسة إجرامية لا تؤدي إلى أي نتيجة، وهي للأسف تحظى بدعم واشنطن".

وجاءت هذه التصريحات على خلفية التصعيد العسكري الكبير بين إسرائيل وإيران، حيث شنت إسرائيل، الجمعة الماضية، هجومًا جوّيًا واسع النطاق أسفر عن مقتل غالبية كبار القادة العسكريين الإيرانيين والعلماء النوويين، ملحقةً أضرارًا جسيمة ببرنامج إيران النووي، وهو ما تبعته هجمات إيرانية على عدة مدن إسرائيلية.

كما تطرّق ميلانوفيتش إلى العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ عام ونصف، والذي أدى إلى "سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين"، متسائلًا عن "الدور والمصلحة الأمريكية من وراء هذا التصعيد المستمر"، ومضيفًا:" يبدو أن هناك من يسعى إلى إشعال صراع عالمي، ويفعل ذلك بالعنف والفساد وبأسلحة أمريكية".

وفي تعليقه على مسؤولية أوروبا التاريخية، شدد الرئيس الكرواتي على ضرورة الحديث بصراحة عن سياسة إسرائيل، وقال:" لستُ مسؤولاً عمّا حدث قبل مئة عام، أي الهولوكوست، ولا أحد من السياسيين الكرواتيين اليوم مسؤول عنه. لذا يجب أن نتحدث دون أي عقدة ذنب تاريخية. المجرمون يجب أن يُسمّوا بأسمائهم، وجزء من الحكومة الإسرائيلية الحالية مجرمون".

وأكد ميلانوفيتش أنه لا يعبأ بردود الفعل الإسرائيلية، قائلاً:" لا أكترث إطلاقًا لما ستقوله السفارة الإسرائيلية هنا أو وزارة خارجيتها".

وفي ختام تصريحاته، دعا الرئيس الكرواتي بشكل واضح إلى اعتراف بلاده بدولة فلسطين، في خطوة قد تفتح نقاشًا سياسيًا داخليًا وخارجيًا واسعًا بشأن سياسة كرواتيا الخارجية تجاه الشرق الأوسط.