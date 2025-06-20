مصابون وأضرار جسيمة بسقوط صواريخ إيرانية بمناطق في "إسرائيل"

أعلن الإسعاف الإسرائيلي، عصر الجمعة، عن التعامل مع عديد المصابين بعضهم حالته خطرة جراء سقوط رشقة كبيرة من الصواريخ البالستية الإيرانية على عديد المناطق من الشمال حتى النقب.

وذكر بيان للإسعاف، أن 17 مصابًا على الأقل نُقلوا إلى المستشفيات غالبيتهم من منطقة حيفا، بينهم 4 جروحهم خطرة.

في حين ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الرشقة الأخيرة شملت 23 صاروخًا سقط منها عديد الصواريخ بمناطق منها خليج حيفا والجليل وجفعتايم في "غوش دان" والرملة وبئر السبع وحورة في النقب.

كما تعرضت مناطق في غربي القدس لسقوط صاروخ متسببًا بأضرار كبيرة.

فيما سقط صاروخ بمستوطنة "الكانا" غربي سلفيت موقعاً أضرارًا في المكان، بالاضافة لسقوط شظايا صواريخ بعدة مناطق في الضفة الغربية.

وتحظر الرقابة العسكرية الإسرائيلية تداول أو نشر معلومات ومقاطع مصورة لأماكن سقوط الصواريخ، وتتكتم على الأعداد الحقيقية للقتلى والجرحى.

ترجمة صفا