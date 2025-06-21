قورتولموش: الموقف الهزيل للحلفاء بالناتو إزاء إبادة غزة يضر بمصداقيته

قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش إن رد الفعل الهزيل للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) حيال الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في غزة يضر بمصداقية الحلف لدى شركائه في المنطقة.

جاء ذلك في كلمته، الجمعة، خلال قمة رؤساء برلمانات حلف الناتو التي يستضيفها البرلمان البلجيكي.

وأشار قورتولموش إلى أن الجمعية البرلمانية لحلف الناتو دأبت على الدفاع عن قيم الديمقراطية والحرية، إضافة إلى مبادئ السيادة والسلامة الإقليمية منذ تأسيسها قبل 70 عاما.

وأكد أن هذه القيم والمبادئ تُشكل أساس الدعم المُقدم لأوكرانيا، ودعا إلى ضرورة تطبيق هذه القيم والمبادئ في الشأن الفلسطيني أيضا.

وأضاف: "ضعف رد فعل الحلفاء على حملة الإبادة الجماعية في غزة يُضر بمصداقية حلف الناتو لدى شركائه في المنطقة، ويعزز الاعتقاد بأن الغرب يتصرف بمعايير مزدوجة".

وأوضح أن استمرار الاحتلال والعدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية وغزة يمثل تجاهلا تاما للقانون الدولي.

وذكَّر أن مجموعة من البرلمانات أنشأت "المجموعة البرلمانية الداعمة لفلسطين" في إسطنبول في 18 أبريل/نيسان الماضي، ودعا البرلمانات التي تدعم "حل الدولتين" والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني للانضمام إلى المجموعة.

وتشن "إسرائيل" بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 186 ألف من الفلسطينيين بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة.