حماس: إحراق المستوطنين للمصاحف وتخريب المساجد تصعيد خطير واستفزاز لمشاعر المسلمين

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشدة قيام المستوطنين الإسرائيليين بإحراق نسخ من القرآن الكريم وتخريب مسجد بيت الشيخ في خربة طانا شرقي نابلس، ووصفت هذه الممارسات بأنها "اعتداء سافر وتصعيد خطير" ضمن ما أسمته "حربًا دينية مفتوحة" يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وقال القيادي في الحركة عبد الرحمن شديد إن هذه الجرائم تعكس استخفافًا بمشاعر ملايين المسلمين حول العالم، محذرًا من استمرار الاحتلال في سياسة هدم المنازل، التي تصاعدت مؤخرًا في مخيمات طولكرم وجنين. وأكد شديد أن هذه السياسات لن تنجح في فرض مخططات الضم والتهجير، ولن تثني الشعب الفلسطيني عن التمسك بأرضه ومقدساته.

ودعا شديد المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات وتحمل مسؤولياته تجاه الجرائم الإسرائيلية المتواصلة، مطالبًا جميع أحرار العالم بالتدخل لردع الاحتلال والمستوطنين.

كما شدد على أهمية تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، ودعم خيار المقاومة كسبيل للتصدي للعدوان الإسرائيلي المستمر.