القوات المسلحة اليمنية: سنواجه أي عدوان أمريكي (إسرائيلي) على إيران أو أي بلد عربي

أكدت القوات المسلحة اليمنية موقفها الثابت في رفض العدوان (الإسرائيلي) والأمريكي على أي بلد عربي أو إسلامي، مشيرة إلى أن التصعيد ضد إيران يشكل جزءًا من مخطط صهيوني مدعوم أمريكيًا للسيطرة على المنطقة وإذلال شعوبها.

وأوضحت القوات المسلحة اليمنية في بيانها أن المعركة مع الاحتلال (الإسرائيلي) هي معركة الأمة بأسرها، داعية إلى التحرك والجهاد دفاعًا عن الهوية والكرامة العربية والإسلامية.

وشددت على أن أي تورط أمريكي في هجوم على إيران بالتعاون مع (إسرائيل) سيقابل برد عسكري مباشر، بما في ذلك استهداف السفن والبوارج الأمريكية في البحر الأحمر.

وأكد البيان وقوف اليمن إلى جانب أي بلد عربي أو إسلامي يتعرض للعدوان، مشددًا على دعم المقاومة الفلسطينية وإخوانهم في غزة في مواجهة الاحتلال (الإسرائيلي).