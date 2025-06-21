450 شهيدًا و3466 مصابًا جراء "مصائد الموت" (الإسرائيلية-الأمريكية)

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم السبت، عن أحدث إحصائية لعدد الضحايا جراء استمرار العدوان (الإسرائيلي) وما وصفه بـ"مصائد الموت" المدعومة أمريكيًا، والتي تستهدف المدنيين في القطاع.

وأشار البيان إلى أن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى:

450 شهيدًا

3466 مصابًا

39 مفقودًا

وأكد المكتب الإعلامي أن هذه الأرقام تأتي في ظل تصاعد الهجمات (الإسرائيلية) التي تستهدف المدنيين، مع استمرار الحصار الخانق الذي يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية.

ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التدخل العاجل لوقف العدوان وإنقاذ الأرواح، محذرًا من أن استمرار هذا التصعيد قد يؤدي إلى كارثة إنسانية أكبر.