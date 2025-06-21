قال الدكتور أحمد الفرا، مدير قسم الأطفال والولادة بمجمع ناصر الطبي في خانيونس جنوب قطاع غزة، إن المستشفى استقبل اليوم عشرات الإصابات الصعبة والخطيرة نتيجة استهدافات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة. وأكد أن المجمع الطبي لم يعد قادراً على استقبال إصابات إضافية بسبب اكتظاظ أقسامه بالجرحى وسط نقص حاد في المعدات والإمكانيات.

وأشار الدكتور الفرا إلى أن الاحتلال يواصل استهداف المنظومة الطبية الفلسطينية بكل أركانها بشكل ممنهج، ما أدى إلى وفاة 500 مريض وجريح نتيجة المماطلة في إصدار التحويلات الطبية ومنع السفر للعلاج، في خرق واضح للقوانين الدولية التي تكفل حق المرضى في الحصول على العلاج.

وأضاف أن ما يسمى "المساعدات الإنسانية" التي توزعها شركة أمريكية مرتبطة بالاحتلال تزيد من معاناة المواطنين، إذ تتسبب في إصابات يومية بأعداد كبيرة.

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر في وزارة الصحة أن مستشفيات القطاع استقبلت 41 شهيداً منذ فجر اليوم، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي واستهدافه المباشر للمدنيين.