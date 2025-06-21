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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
450 شهيد ضحية معسكرات توزيع المساعدات الأمريكية في قطاع غزة
21 يونيو 2025 . الساعة: 08:41 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/304338
كلمات مفتاحية
غزة
شهداء
جيش الاحتلال
ضحايا
المساعدات الأمريكية
نيتساريم
معسكرات توزيع المساعدات
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