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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: 450 شهيد ضحية معسكرات توزيع المساعدات الأمريكية في قطاع غزة

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غزة شهداء جيش الاحتلال ضحايا المساعدات الأمريكية نيتساريم معسكرات توزيع المساعدات

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