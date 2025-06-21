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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: 60 حالة وفاة في صفوف الأطفال بقطاع غزة بسبب سوء التغذية

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جيش الاحتلال الحرب على غزة أطفال غزة التجويع حالات وفاة طوفان الأقصى سوء التغذية

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