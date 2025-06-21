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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
60 حالة وفاة في صفوف الأطفال بقطاع غزة بسبب سوء التغذية
21 يونيو 2025 . الساعة: 08:43 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/304339
كلمات مفتاحية
جيش الاحتلال
الحرب على غزة
أطفال غزة
التجويع
حالات وفاة
طوفان الأقصى
سوء التغذية
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