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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
45% من المستلزمات الأساسية لقطاع الصحة بقطاع غزة نفدت
21 يونيو 2025 . الساعة: 08:46 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/304340
كلمات مفتاحية
حرب غزة
حالات وفاة
طوفان الأقصى
انهيار المنظومة الصحية
القطاع الصحي بغزة
المستلزمات الصحية
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