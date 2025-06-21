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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: 45% من المستلزمات الأساسية لقطاع الصحة بقطاع غزة نفدت

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https://alresalah.ps/p/304340

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حرب غزة حالات وفاة طوفان الأقصى انهيار المنظومة الصحية القطاع الصحي بغزة المستلزمات الصحية

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