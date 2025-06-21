مركز الدراسات: احتجاجات داخل جيش الاحتلال وسط أزمة حرب متعددة الجبهات

كشف مركز الدراسات السياسية والتنموية في ورقة تحليلية صدرت اليوم عن تصاعد حركات الاحتجاج داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي، نتيجة الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ عشرين شهراً، والحرب المفتوحة مع إيران التي اندلعت في 13 يونيو الجاري.

وأوضحت الورقة أن الاحتجاجات تجاوزت المواقف الفردية لتتحول إلى ظاهرة جماعية تشمل رفض الخدمة العسكرية، تقديم عرائض احتجاجية، تنظيم مظاهرات لعائلات الجنود الأسرى، وانتقادات علنية من كبار القادة الأمنيين. ومن بين المشاركين في هذه الاعتراضات ضباط في وحدات النخبة مثل سلاح الجو، وحدة الاستخبارات 8200، والكوماندوز البحري "شاييطت 13"، ما يعكس أزمة ثقة عميقة في المؤسسة العسكرية.

وأكدت الورقة أن فشل الحكومة الإسرائيلية في تحقيق أهداف الحرب، مع تزايد أعداد القتلى والجرحى وتآكل ثقة الرأي العام، أدى إلى تململ واسع في صفوف الجيش. وأشارت إلى أن الحرب الإقليمية مع إيران ضاعفت من الضغوط على الجيش الإسرائيلي وأضعفت قدرته على إدارة جبهات متعددة.

وبحسب التحليل، فإن هذه التطورات قد تدفع القيادة الإسرائيلية إلى مراجعة استراتيجياتها العسكرية والسياسية، وربما القبول بخيارات تفاوضية اضطرارية مثل وقف إطلاق النار أو صفقات لتبادل الأسرى.

وأوصى التقرير الفلسطينيين باستثمار حالة الانقسام والتململ داخل جيش الاحتلال لتقوية الموقف السياسي والإعلامي، وتصعيد الضغوط الدولية لإنهاء الحرب ورفع الحصار عن قطاع غزة.