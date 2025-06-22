ترامب يعلن قصف منشآت نووية إيرانية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فجر اليوم الأحد، أن القوات الأميركية نفذت هجوما جويا على 3 منشآت نووية في إيران، شمل فوردو ونطنز وأصفهان.

وقال ترامب إنه تم إسقاط حمولة كاملة من القنابل على الموقع النووي الأساسي في فوردو، مشيراً إلى أن جميع الطائرات الأميركية أصبحت خارج المجال الجوي الإيراني.

وطالب ترامب إيران بالموافقة الآن على إنهاء هذه الحرب، ووصف هذه اللحظة بأنها تاريخية للولايات المتحدة وإسرائيل والعالم.

ونقل موقع شبكة فوكس نيوز عن مصدر أنه تم استهداف مدخلي منشأة فوردو بقنبلتين، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة استخدمت 6 قنابل خارقة للتحصينات في الهجوم على هذا الموقع.