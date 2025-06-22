لجان المقاومة: العدوان الأمريكي على إيران تهديد خطير يستدعي وحدة الأمة

أدانت لجان المقاومة في فلسطين بشدة العدوان الأمريكي الذي استهدف منشآت فوردو، ونطنز، وأصفهان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واصفةً الهجوم بـ"التصعيد الخطير" الذي يهدد أمن واستقرار الأمة بأكملها.

وأكدت اللجان في تصريح صحفي أن العدوان الأمريكي يُعد امتدادًا للجرائم الصهيونية التي تستهدف كل من يرفض الخضوع للمشروع الصهيوني في المنطقة، مشيرةً إلى أن النظام الأمريكي يمثل رأس الحربة في دعم الاحتلال وجر المنطقة إلى مواجهات مفتوحة.

وأضاف البيان أن الهجوم يكشف فشل الكيان الصهيوني في مواجهة الضربات الإيرانية التي هزت أركانه وكشفت هشاشته، مؤكداً أن إيران بشعبها الصامد ووحدتها ستبقى عصية على الانكسار أمام هذا التحالف العدواني.

ودعت اللجان إلى وحدة الصف العربي والإسلامي لمواجهة المشروع الصهيوأمريكي، معربةً عن تضامنها الكامل مع الشعب الإيراني في معركته المصيرية.

التصريح اختُتم بتأكيد أن هذه المرحلة تتطلب تضافر جهود الأمة بأكملها لردع المعتدين وحماية مقدراتها من خطر التحالف الصهيوأمريكي.