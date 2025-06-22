إيران ترد على ضربة مفاعلها النووي بـ40 صاروخًا على (إسرائيل)

في تصعيد خطير للأحداث، أطلقت إيران دفعة مكونة من 40 صاروخًا باتجاه (إسرائيل)، ردًا على استهداف مفاعلها النووي. وأفادت مصادر بأن الصواريخ استهدفت 10 مواقع مختلفة، من بينها مواقع في تل أبيب، وحيفا، ونتانيا.

وأشارت التقارير الأولية إلى أن أحد الصواريخ سقط في مدينة حيفا، مما تسبب بحالة من الذعر بين السكان قبل تفعيل صفارات الإنذار. كما وردت أنباء عن دمار جزئي في بعض المواقع المستهدفة، وسط استمرار التحليق المكثف للطائرات الإسرائيلية فوق المناطق المتضررة.

يأتي هذا الهجوم بعد ساعات من قصف الطائرات الأمريكية لمواقع نووية إيرانية، حيث استهدفت منشآت في فوردو ونطنز وأصفهان. وأدى هذا القصف إلى أضرار كبيرة في البنية التحتية لهذه المواقع، ما دفع طهران إلى الرد عبر إطلاق صواريخها تجاه أهداف إسرائيلية.

هذا التصعيد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التوترات الإقليمية، في ظل تأهب كامل لدى الجانبين وترقب لتداعيات هذه التطورات.