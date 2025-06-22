أسطورة المقاومة أسطورة المقاومة

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

فصائل العمل الوطني والإسلامي تدين العدوان الأمريكي على إيران وتدعو لدعمها

فصائل العمل الوطني والإسلامي تدين العدوان الأمريكي على إيران وتدعو لدعمها
فصائل العمل الوطني والإسلامي تدين العدوان الأمريكي على إيران وتدعو لدعمها

الرسالة نت

أصدرت فصائل العمل الوطني والإسلامي في فلسطين بياناً أدانت فيه بشدة العدوان الأمريكي الذي استهدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية فجر اليوم. ووصفت الفصائل هذا العدوان بأنه امتداد لسياسات الولايات المتحدة المسخرة لخدمة الكيان الصهيوني على حساب الشعوب الإسلامية.

وأكد البيان أن هذا الهجوم الغاشم يستهدف أمن واستقرار المنطقة، ويمثل محاولة جديدة لنشر الفوضى والتخلف ومنع التطور العلمي والحضاري في بلاد المشرق العربي والإسلامي.

ودعت الفصائل الحكومات والشعوب العربية والإسلامية إلى التضامن مع إيران ودعم حقها المشروع في الدفاع عن نفسها، مشددة على ضرورة التصدي لأي محاولة أمريكية أو صهيونية لاستخدام أراضي أو أجواء الدول لضرب إيران.

وأشار البيان إلى الدور الكبير الذي لعبته إيران في دعم القضية الفلسطينية، من خلال تقديم المساعدات والانحياز الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن الوقوف إلى جانبها اليوم هو موقف أخلاقي وإنساني يعكس القيم الرافضة لكل أشكال العدوان والإرهاب الذي تقوده أمريكا والكيان الصهيوني.

وختمت الفصائل بيانها بالدعوة إلى تضافر الجهود الإقليمية لمواجهة التهديدات الكبرى التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة، والعمل على تحقيق النهضة والتقدم بعيداً عن سياسات الهيمنة والتدمير التي يفرضها الغرب.

 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/304353

كلمات مفتاحية

إيران فصائل

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من محلي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر