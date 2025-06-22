فصائل المقاومة: العدوان الأمريكي على إيران تصعيد خطير وردها يكسر أوهام التفوق الصهيوني

استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية، في بيان صحفي، العدوان الأمريكي الإرهابي الذي استهدف منشآت فوردو ونطنز وأصفهان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واصفةً إياه بأنه تصعيد خطير وغير محسوب العواقب يهدد بانفجار المنطقة.

وأكدت الفصائل أن هذا العدوان يعكس مساعي القوى الصهيوأمريكية للهيمنة على شعوب المنطقة، وأنه رسالة واضحة تهدف لإخضاع الشعوب واستنزاف ثرواتها لصالح الكيان الصهيوني والقوى الغربية.

وأشارت الفصائل إلى أن الرد الإيراني الحاسم على هذا العدوان، من خلال استهداف مواقع صهيونية استراتيجية، أظهر قدرة إيران وشعبها على ردع العدو وكسر أوهام تفوقه العسكري.

وأكد البيان وقوف فصائل المقاومة الفلسطينية إلى جانب إيران في هذه المعركة، داعيًا أبناء الأمة وحركاتها المقاومة إلى التوحد للدفاع عن مصالح الأمة ومقدراتها في مواجهة التغول الصهيوأمريكي.