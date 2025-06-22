الحرس الثوري: الهجوم الأمريكي على منشآتنا النووية جريمة صارخة وانتهاك للقانون الدولي

اتهم الحرس الثوري الإيراني، في بيان عاجل، النظام الأمريكي بارتكاب "جريمة صارخة وغير مسبوقة" بالتنسيق الكامل مع النظام الإسرائيلي، عبر شن هجوم عسكري غير قانوني على المنشآت النووية السلمية الإيرانية.

وأكد البيان أن الهجوم الأمريكي يعد انتهاكًا فاضحًا لكل من ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومعاهدة منع الانتشار النووي، بالإضافة إلى انتهاكه المبادئ الأساسية لاحترام السيادة الوطنية وسلامة أراضي الدول.

واعتبر الحرس الثوري أن هذا التصعيد يعكس الطبيعة العدوانية للنظام الأمريكي وسياساته التوسعية التي تستهدف الاستقرار والسلام في المنطقة.