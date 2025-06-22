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^200 مثال: غزة العزة

استشهاد ضابط في الدفاع المدني بالنصيرات يرفع حصيلة الشهداء إلى 121

استشهاد ضابط في الدفاع المدني بالنصيرات يرفع حصيلة الشهداء إلى 121
استشهاد ضابط في الدفاع المدني بالنصيرات يرفع حصيلة الشهداء إلى 121

الرسالة نت

نعت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة، استشهاد النقيب محمد ناصر غراب، جراء استهداف إسرائيلي مباشر لشقته في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأوضحت المديرية أن الشهيد محمد غراب عمل في صفوف الدفاع المدني منذ عام 2005 كضابط إطفاء، ثم انتقل للعمل في مكتب الإدارة والعلاقات العامة بالمحافظة الوسطى، مشيدة بتفانيه في أداء واجبه الإنساني والمهني.

وأكدت المديرية إدانتها لاستمرار استهداف العاملين لديها، مشيرة إلى أن جميع كوادرها في حالة طوارئ ويتم استدعاؤهم وقت الحاجة لتلبية العمل الإنساني.

وباستشهاد النقيب غراب، ارتفع عدد شهداء الدفاع المدني خلال العدوان الإسرائيلي المستمر إلى 121 شهيدًا، ما يمثل 14.3% من إجمالي العاملين في المديرية.

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