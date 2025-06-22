الدفاع المدني: الاحتلال يرفض دخولنا لانتشال الشهداء شمال القطاع

قال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل رفضها دخول الطواقم إلى منطقة "الصالة الذهبية" شمال غرب قطاع غزة؛ لانتشال جثامين الشهداء.

وأوضح الدفاع المدني في تصريحات صحفية تابعتها "الرسالة نت"، أنه لا زال ينتظر رد جيش الاحتلال الإسرائيلي على طلبهم الثاني بواسطة مكتب تنسيق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا"، للسماح بدخولهم إلى منطقة السودانية وانتشال جثامين الشهداء المحتجزة.

ولفت النظر إلى أن الاحتلال قد سمح يوم الأربعاء الماضي بالدخول وانتشال 15 شهيداً، وذلك بعد 5 أيام من الجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق عشرات الشبان الذين كانوا ينتظرون الحصول على المساعدات.

واستدرك الجهاز في تصريحه:"️لكن حتى هذه اللحظة ما يزال الاحتلال يرفض السماح بدخول طواقمنا مرة ثانية إلى المنطقة لانتشال باقي الجثامين الطاهرة".

وتابع أن الاحتلال يرفض كذلك الموافقة على تنسيقات أخرى لإنقاذ امرأتين مفقودتين في مناطق منفصلة، إحداهن من عائلة "سالم" فقدت آثارها عند مدخل مشروع بيت لاهيا، والأخرى من عائلة "العطار" فقدت آثارها عند مدرسة أبو تمام في بلدة بيت لاهيا.

واستنكر الدفاع المدني بشدة تعنت الاحتلال وعدم احترامه كرامة الإنسان التي دعا إلى احترامها القانون الإنساني الدولي.

وطالب المنظمات الإنسانية الدولية وحقوق الإنسان بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح بانتشال جثمان الشهداء، حتى تتمكن عائلاتهم من دفنها بكرامة.